Надо подилить 7 яблук между 12 дитей. Но яблоко можно делить не больше чем на 5 часте??. Как это сделать?

Математика

Надо подилить 7 яблук между 12 дитей. Но яблоко можно делить не больше чем на 5 часте??. Как это сделать?

Автор: Гость