Надо подилить 7 яблук между 12 дитей. Но яблоко можно делить не больше чем на 5 часте??. Как это сделать?
Математика
Надо подилить 7 яблук между 12 дитей. Но яблоко можно делить не больше чем на 5 часте??. Как это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделим 3 яблока на 4 части каждое. 3 : 1/4 = 12 (частей) Оставшиеся 4 яблока делим на 3 части каждое. 4 : 1/3 = 12 (частей) В итоге, каждый ребенок получит по: 1/4 + 1/3 = 3/12 + 4/12 = 7/12 (яблока)
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