Слово начнём есть ли приставка.спасибо

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Слово начнём есть ли приставка.спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет приставки, от слова начинать. Корень начн.
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