Проанализируйте предложение (укажите характер предложения с точки зрения количе??тва грамматических основ (простое или сложное); тип предложения; осложняющие компоненты в простом предложении. "То не буря соколов несет За поля...
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Проанализируйте предложение (укажите характер предложения с точки зрения количе??тва грамматических основ (простое или сложное); тип предложения; осложняющие компоненты в простом предложении. "То не буря соколов несет За поля широкие и долы, То не стаи галочьи летят К Дону на великие просторы!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала, на мой взгляд, лучше переписать это четверостишие одной строкой, чтобы было легче видеть структуру: То не буря соколов несёт за поля широкие и долы, то не стаи галочьи летят к Дону на великие просторы! Это предложение — сложносочинённое, двусоставное, распространённое: первая грамматическая основа — «не буря соколов несёт», а вторая основа — «не стаи галочьи летят».
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