Проанализируйте предложение (укажите характер предложения с точки зрения количе??тва грамматических основ (простое или сложное); тип предложения; осложняющие компоненты в простом предложении. "То не буря соколов несет За поля...

Гость: Гость:

Для начала, на мой взгляд, лучше переписать это четверостишие одной строкой, чтобы было легче видеть структуру: То не буря соколов несёт за поля широкие и долы, то не стаи галочьи летят к Дону на великие просторы! Это предложение — сложносочинённое, двусоставное, распространённое: первая грамматическая основа — «не буря соколов несёт», а вторая основа — «не стаи галочьи летят».