Проблема воспитания истинного гражданина в произведении Д И Фонвизина "Недоросль"

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Митрофан, которому скоро 16 лет, учится в доме своих родителей. Главный воспитатель Митрофанушки - его собственная мать. В «Недоросле» показана зажиточная дворянская семья екатерининского времени в абсолютно хаотическом состоянии. Все понятия здесь перевернуты вверх дном; все чувства вывернуты наизнанку; во всем гнет и произвол, ложь и обман, и круговое поголовное непонимание. Кто посильнее, гнетет; кто послабее, лжет и обманывает. Хозяйка дома Простакова - смесь наглости и низости, трусости и злобы, бесчеловечности ко всем и нежности к сыну. При всем этом она абсолютно невежественна и необразованна, поэтому учителя, выбранные для сына, на самом деле, недоучившийся семинарист, отставной солдат и просто кучер. Чему могут научить они Митрофана? Однако для Простаковой это не имеет никакого значения. Даже портной у нее на самом деле нигде не учился портняжному делу. Самоуверенность Простаковой настолько велика, что она считает: достаточно только приказать, и ее портной сам научится мастерству. Самодурство Простаковой заставляет ее близких лгать и изворачиваться, поэтому результат воспитания в этой семье является закономерным. Невежество, в котором рос Митрофанушка, и домашние примеры вырастили в нем изверга и домашнего учителя такого же, как собственная мать. В конце комедии Митрофан с большой легкостью отказывается от родной матери. Воспитание изуродовало его беззлобный, в сущности, характер. По мнению П. А. Вяземского в лице Простаковой Фонвизин высмеивает «гибельные плоды невежества, худое воспитание и злоупотребление домашней властью» Противником Простаковой в комедии является Стародум, в лице которого Фонвизин попытался представить просвещенную власть дворянского общества. Стародум был героем и идеалом Фонвизина. Конечно, положительные герои пьесы не столько действующие лица драмы, сколько ее моральная обстановка. Стародум не столько живое лицо, сколько моральный манекен, идеальный просветитель екатерининской поры. Недаром он утверждает, что «не тот богат, кто отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь у кого нет нужного… Дворянин считал бы за первое бесчестие не делать ничего: есть люди, которым помогать, есть отечество, которому служить» , «великий государь, есть государь премудрый» , «совесть всегда, как друг остерегает, прежде, нежели судья наказывает» . Слова Стародума являются призывом Фонвизина к нравственной чистоте моральных устоев современного ему общества. Одно время он даже издавал журнал с символическим названием – «Друг честных людей или Стародум» В комедии сталкиваются два мира с разными потребностями, стилями жизни и манерами речи, с разными идеалами. Стародум и Простакова наиболее откровенно выражают позиции непримиримых, в сущности, лагерей. Идеалы героев отчетливо видны в том, какими они хотят видеть своих детей.