Прочитай ,озаглавь текст. тише дождь. посветлело за окнами. вода струится по стекл?? . побежали по дорогам ручьи. набряк,позеленел под окнами луг. подчеркни буквы написание которых нужно проверять . русский язык 3 класс стр 55...
Русский язык
Прочитай ,озаглавь текст. тише дождь. посветлело за окнами. вода струится по стекл?? . побежали по дорогам ручьи. набряк,позеленел под окнами луг. подчеркни буквы написание которых нужно проверять . русский язык 3 класс стр 55, упр 116
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заголовок:красивая природа,весна пришла. дождь подчеркнуть вторую д,посветлело подчеркнуть первую е,вода подчеркнуть о,побежали подчеркнуть е,струится подчеркнуть у,стеклу подчеркнуть е,дорогам обе о,позеленел подчеркнуть обе е,луг подчеркнуть г
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