Прочитай ,озаглавь текст. тише дождь. посветлело за окнами. вода струится по стекл?? . побежали по дорогам ручьи. набряк,позеленел под окнами луг. подчеркни буквы написание которых нужно проверять . русский язык 3 класс стр 55...

Русский язык

Прочитай ,озаглавь текст. тише дождь. посветлело за окнами. вода струится по стекл?? . побежали по дорогам ручьи. набряк,позеленел под окнами луг. подчеркни буквы написание которых нужно проверять . русский язык 3 класс стр 55, упр 116

Автор: Гость