Прочитай.подумай почему Колю можно считать вежливым мальчиком.Коля не знал где находится остановка автобуса.Он обратился к незнакомой женщине:-Скажите, пожалуйста, как пройти к остановке автобуса?-Иди прямо по улице и через три...

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Прочитай.подумай почему Колю можно считать вежливым мальчиком.Коля не знал где находится остановка автобуса.Он обратился к незнакомой женщине:-Скажите, пожалуйста, как пройти к остановке автобуса?-Иди прямо по улице и через три дома поверни налево.-Большое спасибо! составь свой текст с выделенными словами.

Автор: Гость