Прочитай пословицы. Определи, о чем они. Напиши тему каждой пословицы. Используй а??тонимы в названии темы.

Гость: Гость:

А что за пословицы? Их нету.. При сытости помни голод, а при богатстве - убожество (см. ниже: "Тороватость - скупость"). Правду погубишь, и сам с нею пропадешь. См. НЕПРАВДА ЛОЖЬ … На чужой стороне и весна не красна. Наша весна красным красна. См. РОДИНА ЧУЖБИНА … Заработанный ломоть лучше краденого каравая. См. НЕПРАВДА ОБМАН … С помощью толкового словаря.