Прочитай предложения.выпиши из каждого предложения :1.подлежащее и второстепенны?? член,который от него зависит;2.сказуемое и второстепенный член,который зависит от него;3.второстепенные члены ,которые связаны друг с другом. н...

Гость: Гость:

1) цветы(какие?) нежные, появляются( где?) в лесах, в лесах( каких?) русских 2) девочка ( какая?) маленькая, играла( как?) прекрасно, играла( на чем?) на рояле 3) бабочка( какая?) пестрая, сидела( где? на чем?) на лилии, на лилии ( какой?) белой