Прочитай предложения.выпиши из каждого предложения :1.подлежащее и второстепенны?? член,который от него зависит;2.сказуемое и второстепенный член,который зависит от него;3.второстепенные члены ,которые связаны друг с другом. н...
Русский язык
Прочитай предложения.выпиши из каждого предложения :1.подлежащее и второстепенны?? член,который от него зависит;2.сказуемое и второстепенный член,который зависит от него;3.второстепенные члены ,которые связаны друг с другом. нежные цветы появляются в русских лесах. маленькая девочка прекрасно играла на рояле. пестрая бабочка сидела на белой лилии. образец:высоко в синем небе летают белые голуби. голуби(какие?)белые;летают(где?) в небе; летают(как?)высоко;в небе(каком?)синем. пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) цветы(какие?) нежные, появляются( где?) в лесах, в лесах( каких?) русских 2) девочка ( какая?) маленькая, играла( как?) прекрасно, играла( на чем?) на рояле 3) бабочка( какая?) пестрая, сидела( где? на чем?) на лилии, на лилии ( какой?) белой
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