Прочитай сказку М.Ю.Лермонтова "Ашик-Кериб".Что означает название сказки?
Литература
Прочитай сказку М.Ю.Лермонтова "Ашик-Кериб".Что означает название сказки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя главного героя сказки "Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали — шинди-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился — мне дали это имя Ашик-Кериб"
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