Прочитай слова и зарисуй в предложенные фигуры предметы,которые они обозначают
Математика
Прочитай слова и зарисуй в предложенные фигуры предметы,которые они обозначают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом стол дерево. лодка
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