У папы Карло есть набор из 40 камней массами 1 г, 2 г, ……, 40 г, а у Буратино есть клей, одной каплей которого можно склеить два камня в один (соответственно, можно склеить 3 камня двумя каплями и так далее). Буратино хочет скл...

Математика
У папы Карло есть набор из 40 камней массами 1 г, 2 г, ……, 40 г, а у Буратино есть клей, одной каплей которого можно склеить два камня в один (соответственно, можно склеить 3 камня двумя каплями и так далее). Буратино хочет склеить камни так, чтобы папа Карло не смог из получившегося набора выбрать один или несколько камней общей массой 41 г. Какого наименьшего количества капель клея ему хватит, чтобы осуществить задуманное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно склеить камни в следующем порядке: 40и2, 39и3, 38и4 и т.д. потратив 19 капель клея получим 19 склеенных пар камней (ВЕСОМ ПО 42ГР) и два камня 1 и 21 гр
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