Прочитай словосочетания. Напиши, какие общие признаки есть у всех прилагательных в словосочетаниях. ранней весной, теплой осенью, холодной водой, маленькой туфелькой.
Русский язык
Прочитай словосочетания. Напиши, какие общие признаки есть у всех прилагательных в словосочетаниях. ранней весной, теплой осенью, холодной водой, маленькой туфелькой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качеств., полн., Т.п., ед.ч, ж.р.
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