Прочитай словосочетания. Напиши, какие общие признаки есть у всех прилагательных в словосочетаниях. ранней весной, теплой осенью, холодной водой, маленькой туфелькой.

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Прочитай словосочетания. Напиши, какие общие признаки есть у всех прилагательных в словосочетаниях. ранней весной, теплой осенью, холодной водой, маленькой туфелькой.

Автор: Гость