Прочитай стихотворение С.Капутикян.Выпиши имена существительные, в составе кот??рых есть суффиксы.Обозначь их.Жучка тявкнула во сне,Хвостиком вильнула.Котик, серенький коток, Спит у ножки стула.В мягком кресле у окна Бабушка...
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Прочитай стихотворение С.Капутикян.Выпиши имена существительные, в составе кот??рых есть суффиксы.Обозначь их.Жучка тявкнула во сне,Хвостиком вильнула.Котик, серенький коток, Спит у ножки стула.В мягком кресле у окна Бабушка уснула.Мишка тоже стал зевать, Не пора ли Маше спать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвостиком суффикс -ик- котик -ик коток -ок ножки -к- бабушка -ушк-
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