Можешь ли ты от имени людей попросить прощения у странствующих голубей и морских ??равы запиши

Окружающий мир
Можешь ли ты от имени людей попросить прощения у странствующих голубей и морских ??равы запиши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, я могу от имени людей попросить прощения XD.
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