Можешь ли ты от имени людей попросить прощения у странствующих голубей и морских ??равы запиши
Окружающий мир
Можешь ли ты от имени людей попросить прощения у странствующих голубей и морских ??равы запиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, я могу от имени людей попросить прощения XD.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Если к данному числу прибавить 2, то полученное число будет кратно 5. Чему равен остаток от деления данного числа на 5? Напишите пожалуйста решение
Русский язык
Другие предметы