Кто первый из женщин полетел?
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Кто первый из женщин полетел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первой полетела Валентина Терешкова на корабле Восток-6. Она вылетела немного позднее Быковского на Востоке-5 и они летали одновременно. Это не из книг или интернета. Я это все помню. Мне было 11-12 лет, были летние каникулы. А когда полетел Гагарин 12 апреля 1961 года, люди вышли на улицы, обнимались, целовались. Мы первые в космосе!!! Машины не могли проехать)))
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