Кто первый из женщин полетел?

Гость: Гость:

Первой полетела Валентина Терешкова на корабле Восток-6. Она вылетела немного позднее Быковского на Востоке-5 и они летали одновременно. Это не из книг или интернета. Я это все помню. Мне было 11-12 лет, были летние каникулы. А когда полетел Гагарин 12 апреля 1961 года, люди вышли на улицы, обнимались, целовались. Мы первые в космосе!!! Машины не могли проехать)))