Одно из слагаемых увеличили на 236.На сколько нужно увеличить другое слагаемое,что??ы сумма увеличилась на 100
Математика
Одно из слагаемых увеличили на 236.На сколько нужно увеличить другое слагаемое,что??ы сумма увеличилась на 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первое слагаемое увеличили на 236, значит и сумма слагаемых также увеличилась на 236, а т.к. надо, чтобы их сумма увеличилась на 100, тогда второе слагаемое надо уменьшить, на 136, или же, увеличить на -136. {что скорее всего будет правильнее}
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