Одно из слагаемых увеличили на 236.На сколько нужно увеличить другое слагаемое,что??ы сумма увеличилась на 100

Математика
Одно из слагаемых увеличили на 236.На сколько нужно увеличить другое слагаемое,что??ы сумма увеличилась на 100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первое слагаемое увеличили на 236, значит и сумма слагаемых также увеличилась на 236, а т.к. надо, чтобы их сумма увеличилась на 100, тогда второе слагаемое надо уменьшить, на 136, или же, увеличить на -136. {что скорее всего будет правильнее}
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