Одно из слагаемых увеличили на 236.На сколько нужно увеличить другое слагаемое,что??ы сумма увеличилась на 100

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Если первое слагаемое увеличили на 236, значит и сумма слагаемых также увеличилась на 236, а т.к. надо, чтобы их сумма увеличилась на 100, тогда второе слагаемое надо уменьшить, на 136, или же, увеличить на -136. {что скорее всего будет правильнее}