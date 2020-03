Нужно написать текст на немецком языке про свою любимую песню(когда вышла, как называется, кто исполнитель, о чем идет речь в песне) текст небольшой,песня не важно какая, напишите свою любимую)) пожалуйста помогите, очееень нужно

Гость: Гость:

Mein Lieblingslied heisst "With or without you", der Künstler / die Band heisst U2 (der Sänger heisst Bono). Dieses Lied wurde im Jahr 1985 geschrieben und erst 1987 "veröffentlicht". In diesem Lied geht es um die Liebe und um die Beziehung zwischen zwei Personen, die nicht wissen, ob sie zusammen sind oder nicht, und quälen einander. Моя любимая песня называется "With or without you", исполнитель/группа называется U2 (по-русски читается как ю-ту), певца зовут Боно. Песня была написана в 1985 году, а "вышла в свет" - в 1987. В песне речь идет о любви и об отношениях между двумя людьми, которые не знают, вместе они или нет и мучают друг друга.