Когда появилось слово большина и где оно употребляется ?

Русский язык
Когда появилось слово большина и где оно употребляется ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появилось это слово в древней Руси. обозначает-велечина.И употребляется как слово виличина
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