Информационный объем текста с мощностью алфавита 256 символов и 100 символов равен. 1. 100 байт 2.100 бит 3. 1 кбайт 4. 256 000 байт
Информатика
Информационный объем текста с мощностью алфавита 256 символов и 100 символов равен. 1. 100 байт 2.100 бит 3. 1 кбайт 4. 256 000 байт
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1)100 байт....................
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