В зоопарке для 3х медведей с утра сварили 3 кг овсянки и приготовили несколько килограммов ржаного хлеба. сколько хлеба дали медведям.,если каждый из них съел по 4 кг каши с хлебом?

Математика

В зоопарке для 3х медведей с утра сварили 3 кг овсянки и приготовили несколько килограммов ржаного хлеба. сколько хлеба дали медведям.,если каждый из них съел по 4 кг каши с хлебом?

Автор: Гость