В зоопарке для 3х медведей с утра сварили 3 кг овсянки и приготовили несколько килограммов ржаного хлеба. сколько хлеба дали медведям.,если каждый из них съел по 4 кг каши с хлебом?

Математика
В зоопарке для 3х медведей с утра сварили 3 кг овсянки и приготовили несколько килограммов ржаного хлеба. сколько хлеба дали медведям.,если каждый из них съел по 4 кг каши с хлебом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4-3=1(кг)-хлеба.Ответ:1 килограмм хлеба.

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