Как называется многоугольник у которого7углов,9 вершин? 12сторон.поясни свой ответ
Математика
Как называется многоугольник у которого7углов,9 вершин? 12сторон.поясни свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
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Семиугольник Девятиугольник Двенадцатиугольник
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