Запиши слово, которое пропущено во фразелогических оборотах

Русский язык
Запиши слово, которое пропущено во фразелогических оборотах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тише воды, много слез утекло, выйти сухим из воды. что знаю!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Перечислите виды нервных узлов
Ответить
Информатика
1)Перевести в 8 и 16 системы счисления числа : 1111110111101( это число стоит во 2 системе) и 1010101010100000 ( это тоже стоит во 2) 3) Вычислит...
Ответить
Английский язык
Write true sentences. My teacher\a Porsche My teacher hasn' t got a Porsche 1 I/a mobile phone 2My best friend/a sister 3We/house in the ...
Ответить
Математика
Ребят подалуйста напишите ответ.
Ответить
Українська мова
Речення дуже гарні на рівні 10 класу з словом Туречинна
Ответить