Перечислите виды нервных узлов

Биология
Перечислите виды нервных узлов
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Гость:
Головной мозш спинной мозг мозжечок Плечевое нервное сплетение Мышечно-кожный нерв Межрёберные нервы лучей нерв срединный нерв Подчревный нерв Бедренно-половой нерв Запирательный нерв Локтевой нерв общий малоберцовый нерв глубокий малоберцовый нерв поверхностный малоберцовый нерв подрёберный нерв поясничное сплетение кресцовое сплетение бедренный нерв срамной  нерв седалищный нерв мышечные ветви бедренного нерва подкожный нерв большеберцовый нерв. прости забыл расставить запятые сам раставиш ок)
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