Угол один имеет 125 градусов надо найти второй третий и четвертый угол
Геометрия
Угол один имеет 125 градусов надо найти второй третий и четвертый угол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180° - 125° = 55° 2 угол - 55° 3 угол - 125° 4 угол - 55° параллельные углы равны
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