Угол один имеет 125 градусов надо найти второй третий и четвертый угол

Геометрия
Угол один имеет 125 градусов надо найти второй третий и четвертый угол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180° - 125° = 55° 2 угол - 55° 3 угол - 125° 4 угол - 55° параллельные углы равны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переведи на казахский язык. Моя собака умная. моя собака чистая моя собака охраняет дом.
Ответить
Математика
Сумму чисел 888 и 202 у,еньши в 10 раз
Ответить
Математика
СОСТАВИТЬ СХЕМУ К ЗАДАЧЕ. В табуне было 19лошадей,из которых 4лошади вороные, а остальные гнедые.Сколько гнедых лошадей было в табуне?
Ответить
Информатика
Составьте пирамиды понятий по образцу. Допишите недостающие понятия. а) Понятия: водная система, Волга, Дон, Чёрное море, Тихий океан, море, Индийс...
Ответить
Алгебра
1. Сколько различных трёхзначных чисел, делящихся на 6, и не содержащих одинаковых ??ифр, можно составить из цифр 0, 4, 5, 6?
Ответить