СОСТАВИТЬ СХЕМУ К ЗАДАЧЕ. В табуне было 19лошадей,из которых 4лошади вороные, а остальные гнедые.Сколько гнедых лошадей было в табуне?

Математика

СОСТАВИТЬ СХЕМУ К ЗАДАЧЕ. В табуне было 19лошадей,из которых 4лошади вороные, а остальные гнедые.Сколько гнедых лошадей было в табуне?

Автор: Гость