Переведи на казахский язык. Моя собака умная. моя собака чистая моя собака охраняет дом.
Қазақ тiлi
Переведи на казахский язык. Моя собака умная. моя собака чистая моя собака охраняет дом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менин итим акылды Менин итим таза Менин итим уйди коргайды сам(а)пиши с с казакскийми буквами прост у меня нету казак клав
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