Переведи на казахский язык. Моя собака умная. моя собака чистая моя собака охраняет дом.

Қазақ тiлi
Переведи на казахский язык. Моя собака умная. моя собака чистая моя собака охраняет дом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менин итим акылды Менин итим таза Менин итим уйди коргайды сам(а)пиши с с казакскийми буквами прост у меня нету казак клав
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