Сумму чисел 888 и 202 у,еньши в 10 раз
Математика
Сумму чисел 888 и 202 у,еньши в 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)888+202=1090 Потом это делишь на 10 и получаешь 109 2)1090:10=109
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