Выпишите вначале словосочетания,а затем слова.Обозначьте в словосочетаниях глав??ое слово.Укажите четыре разные части речи.
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Выпишите вначале словосочетания,а затем слова.Обозначьте в словосочетаниях глав??ое слово.Укажите четыре разные части речи.
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Гость:
Нету фотографии.простити я не смогу ответить на ваш вопрос.
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