Мини-сообщение созвездие рыбы

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Созвездие Рыбы - большое зодиакальное созвездие,лежащее между Водолеем и Овном.Его деляет на "Северную Рыбу" и "Западную Рыбу".Это древнее созвездие.Хорошо наблюдать в Северном полушарии с наступление осени до первого месяца зимы.Упоминание об этих звёздах можно встретить в древних финикийских преданиях.75 звезд, этого созвездия, можно увидеть в ясную ночь на небосклоне, вооружившись самым простым любительским телескопом.