Замените словосочетание «народная мелодия», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Русский язык
Замените словосочетание «народная мелодия», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелодия народа - управление
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