Для перевозки груза ,нужно 40 вагонов в вместимостью 16 1/2 т. Сколько вагонов вместимостью 20 т, нужно для перевозки этого груза?

Математика
Для перевозки груза ,нужно 40 вагонов в вместимостью 16 1/2 т. Сколько вагонов вместимостью 20 т, нужно для перевозки этого груза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40×16 1/2=660(т)-перевезли груз в 40 вагонах 660÷20=33(в)-потребуется для перевозки груза в вагонах с вместимостью 20т
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