Для перевозки груза ,нужно 40 вагонов в вместимостью 16 1/2 т. Сколько вагонов вместимостью 20 т, нужно для перевозки этого груза?

Математика

Для перевозки груза ,нужно 40 вагонов в вместимостью 16 1/2 т. Сколько вагонов вместимостью 20 т, нужно для перевозки этого груза?

Автор: Гость