Лексическое значение слова на егоре

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Лексическое значение слова на егоре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своевольный, капризный , вредный)
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