Дать описание героям сказки Сивка бурка

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Дать описание героям сказки Сивка бурка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сивка-бурка-добрый милый  иванушка -дурачек-умный сильный елена-прекрасная-добрая красивая милая ласковая
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