Напишите пожалуйста небольшое сочинение-рассуждение на тему: "Имя прилагательное-необходимая часть речи." Срочно

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Имя прилагательное- это важная часть речи. Описание какого либо предмета опирается именно на имя прилагательное. Как бы мы жили без него? Никак. Если мы захотим описать книгу то без прилагательных получится как-то так: " Вчера я прочитал(ла) книгу. У нее была обложка, книга была про животных." А вот как получается с прилагательными: " Вчера я прочитал(ла) интереснейшую книгу. У нее бала очень цветная обложка на которой были нарисованы два милых породистых щенка и красивая и пушистая кошечка. А сама книга состояла из рассказов о домашних животных." И можно еще перечислять примеры. Их очень много. И благодаря этому примеру мы можем понять что без прилагательных наша жизнь была бы очень скучна и не разнообразна.