"Бедная Лиза" Н.М.Карамзин Какую роль играют чувства в развитии сюжета?
Литература
"Бедная Лиза" Н.М.Карамзин Какую роль играют чувства в развитии сюжета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его герои впервые заговорили на простом языке, а на первом плане оказались их мысли и чувства. Новым стало то, что автор открыто выражал свое отношение к происходящему и давал ему оценку. Особой была и роль пейзажа. В повести «Бедная Лиза» он помогает передать ощущения героев, понять мотивы их поступков.
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