"Бедная Лиза" Н.М.Карамзин Какую роль играют чувства в развитии сюжета?

Гость: Гость:

Его герои впервые заговорили на простом языке, а на первом плане оказались их мысли и чувства. Новым стало то, что автор открыто выражал свое отношение к происходящему и давал ему оценку. Особой была и роль пейзажа. В повести «Бедная Лиза» он помогает передать ощущения героев, понять мотивы их поступков.