Узындыгы 10см ал ени 2см болатын тик тортбурыштын периметры канша?
Математика
Узындыгы 10см ал ени 2см болатын тик тортбурыштын периметры канша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40см болады рчляпчдччрд
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