От какого события древние греки считали новый год?)

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У древних греков, прагматиков до глубины души и приверженцев науки, Новый год начинался в день летнего солнцестояния 22 июня, то есть в день, когда день и ночь равны по длительности. Ну, и как водится, к этому дню позднее присовокупили начало Олимпийских игр. Ну а с началом Олимпийских игр, в отличие от современности, прекращались все войны!