Сделайте пожалуйста напишите все действия пожалуйста (это многоэтажная дробь)
Математика
Сделайте пожалуйста напишите все действия пожалуйста (это многоэтажная дробь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. 1. 42-8. 34 _ - _ = ____ = __ 8. 6. 24. 24 34. 34. 34. 17 __. :3 = ___ = __ = __ 24. 24•3. 72 36 Мне кажется как то так!!!
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