Помогите пожалуйста очень надо , хотя бы некоторое!!!!! умоляю

Алгебра
Помогите пожалуйста очень надо , хотя бы некоторое!!!!! умоляю
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