Эссе "Увлечения моего класса".

Гость: Гость:

В моём классе много творческих ребят. Некоторые-хорошо рисуют, парочка-отлично поют. Мало того что в моём классе есть талантливые ,есть ещё и ребята с хобби. Одно из них-коллекционирование. На самом деле это интересно. смотришь на монеты,фантики,машинки и вспоминаешь те прекрасные воспоминания которые ты испытывал когда "добывал" эту коллекцию. Раскрашивание-успокаивает. В общем не важно какое именно у тебя увлечение,главное какие эмоции оно тебе приносит.