Эссе "Увлечения моего класса".

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Эссе "Увлечения моего класса".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моём классе много творческих ребят. Некоторые-хорошо рисуют, парочка-отлично поют. Мало того что в моём классе есть талантливые ,есть ещё и ребята с хобби. Одно из них-коллекционирование. На самом деле это интересно. смотришь на монеты,фантики,машинки и вспоминаешь те прекрасные воспоминания которые ты испытывал когда "добывал" эту коллекцию. Раскрашивание-успокаивает. В общем не важно какое именно у тебя увлечение,главное какие эмоции оно тебе приносит.
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