Прочитай текст найди три орфографические ошибки. спиши текст правильно

Русский язык
Прочитай текст найди три орфографические ошибки. спиши текст правильно
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Гость:
Зазвучит, соломенки, зашелестит
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