Работа в парах Прочитай Найди и запиши слова которые состоят из двух слогов за 7 из трех слогов поставь в них ударение ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет он бежит себе в волнах На поднятых парусах мимо острова крутого ми...

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Работа в парах Прочитай Найди и запиши слова которые состоят из двух слогов за 7 из трех слогов поставь в них ударение ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет он бежит себе в волнах На поднятых парусах мимо острова крутого мимо города большого пушки с пристани палят кораблю пристать велят

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