Работа в парах Прочитай Найди и запиши слова которые состоят из двух слогов за 7 из трех слогов поставь в них ударение ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет он бежит себе в волнах На поднятых парусах мимо острова крутого ми...
Русский язык
Работа в парах Прочитай Найди и запиши слова которые состоят из двух слогов за 7 из трех слогов поставь в них ударение ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет он бежит себе в волнах На поднятых парусах мимо острова крутого мимо города большого пушки с пристани палят кораблю пристать велят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова из 2х слагов) ветер, морю, бежит, себе, волнах, мимо, пушки, палят, велят. ставь ударение в словах) гуляет, кораблик, поднятых, парусах, острова, крутого, города, большого, пристани, кораблю надеюсь быдет 5 :))))
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