Каким является предложение по цели высказывания и по интонации? А ты спрячься за дерево и не шевелись. 1) повествовательным невосклицательным; 2) повествовательным восклицательным; 3) побудительным невосклицательным; 4) побудит...
Русский язык
Каким является предложение по цели высказывания и по интонации? А ты спрячься за дерево и не шевелись. 1) повествовательным невосклицательным; 2) повествовательным восклицательным; 3) побудительным невосклицательным; 4) побудительным восклицательным;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение побудительное ,невосклицательное .Ответ № 3.
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