Каким является предложение по цели высказывания и по интонации? А ты спрячься за дерево и не шевелись. 1) повествовательным невосклицательным; 2) повествовательным восклицательным; 3) побудительным невосклицательным; 4) побудит...

Русский язык

Каким является предложение по цели высказывания и по интонации? А ты спрячься за дерево и не шевелись. 1) повествовательным невосклицательным; 2) повествовательным восклицательным; 3) побудительным невосклицательным; 4) побудительным восклицательным;

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