Что такое суфле,крем?

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Суфле - Лёгкое пирожное из взбитых белков с сахаром, а также мороженое, конфеты и другие кондитерские изделия, в состав к-рых входят взбитые яичные белки. Крем - Сладкое густое кушанье из взбитых сливок с шоколадом, фруктовым соком и т. п.