Придумай философские вопросы которые ты бы хотел задать своим друзьям или взросл??м.

Гость: Гость:

1. Вам досталось 10000000$. Их надо потратить за один день. На что потратить? 2. Быть богатым или быть счастливым? 3. Кораблекрушение. Вы выплыли на поверхность, но надо спасти еще одного человека... Кого спасёте: того, кто любит Вас, или того, которого любите Вы? Автор, напиши, как бы ответил