Придумай философские вопросы которые ты бы хотел задать своим друзьям или взросл??м.

Другие предметы
Придумай философские вопросы которые ты бы хотел задать своим друзьям или взросл??м.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вам досталось 10000000$. Их надо потратить за один день. На что потратить? 2. Быть богатым или быть счастливым? 3. Кораблекрушение. Вы выплыли на поверхность, но надо спасти еще одного человека... Кого спасёте: того, кто любит Вас, или того, которого любите Вы? Автор, напиши, как бы ответил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Главные члены стиха Л.Толстой белка и волк
Ответить
Английский язык
Заполните промежутки с a/anв случае необходимости 1) It was so ____ windy that I couldn`t stand up! 2) Everyone had such ____ good time when w...
Ответить
Русский язык
В каком слове 3 мягких согласных звука в словах живёшь веселье семья шепчешь
Ответить
Русский язык
Какими словами завершается сказание? Есть ли в концовке сходство с народными сказками?
Ответить
Математика
Мальвина купила восемь конфет по a сольдо и b пироженых по 65 сольдо,заплатив за кон??еты меньше,чем за пироженые.На сколько меньше заплатила Мальв...
Ответить