Мальвина купила восемь конфет по a сольдо и b пироженых по 65 сольдо,заплатив за кон??еты меньше,чем за пироженые.На сколько меньше заплатила Мальвина за конфеты,чем за пироженые?Вычислите значение полученного выражение при a=1...
Математика
Мальвина купила восемь конфет по a сольдо и b пироженых по 65 сольдо,заплатив за кон??еты меньше,чем за пироженые.На сколько меньше заплатила Мальвина за конфеты,чем за пироженые?Вычислите значение полученного выражение при a=14,b=4. Решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 8*14=112 сольдо (Она заплатила за конфеты) 2.) 4*65=260 сольдо (Она заплатила за пирожные) 3.) 260-112=148 сольдо Ответ: на 148 сольдо
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