Мальвина купила восемь конфет по a сольдо и b пироженых по 65 сольдо,заплатив за кон??еты меньше,чем за пироженые.На сколько меньше заплатила Мальвина за конфеты,чем за пироженые?Вычислите значение полученного выражение при a=1...

Математика

Мальвина купила восемь конфет по a сольдо и b пироженых по 65 сольдо,заплатив за кон??еты меньше,чем за пироженые.На сколько меньше заплатила Мальвина за конфеты,чем за пироженые?Вычислите значение полученного выражение при a=14,b=4. Решите плиз

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