Определите, к какому роду принадлежат виды Тополь белый или серебристый ,и осина или тополь дрожащий.

Биология
Определите, к какому роду принадлежат виды Тополь белый или серебристый ,и осина или тополь дрожащий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид лиственных растений из рода Тополь. Осина тоже род Тополь
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