Написать уравнение ступенчатой диссоциации веществ в водном растворе: H2SO4 , H3PO4, H2S , H2SO3

Химия
Написать уравнение ступенчатой диссоциации веществ в водном растворе: H2SO4 , H3PO4, H2S , H2SO3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) H2SO4 = H(+) + HSO4(-) HSO4(-) = H(+) + SO4(2-) 2) H3PO4 = H(+) + H2PO4(-) H2PO4(-) = H(+) + HPO4(2-) HPO4(2-) = H(+) + PO4(3-) 3) H2S = H(+) + HS(-) HS(-) = H(+) + S(2-) 4) H2SO3 = H(+) + HSO3(-) HSO3(-) = H(+) + SO3(2-)
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