Помогите пожалуйста!)) Внутри каждой большой коробки находятся две маленькие си??ие коробки, а внутри каждой большой синей коробки находятся по три маленьких красных коробки. При этом общее число красных коробок(и больших и м...

Математика
Помогите пожалуйста!)) Внутри каждой большой коробки находятся две маленькие си??ие коробки, а внутри каждой большой синей коробки находятся по три маленьких красных коробки. При этом общее число красных коробок(и больших и маленьких) равно количеству всех синих коробок. Докажите что больших красных коробок ровно в два раза больше чем больших синих коробок.
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Гость:
Скажи какой это класс???
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