запишите выражение для площадей и периметров фигур изображенных на рисунке постарайтесь найти разные способы прошу помогите
Математика
запишите выражение для площадей и периметров фигур изображенных на рисунке постарайтесь найти разные способы прошу помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*10плюс 3*на 5; a*bплюс c*d
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