запишите выражение для площадей и периметров фигур изображенных на рисунке постарайтесь найти разные способы прошу помогите

Математика

запишите выражение для площадей и периметров фигур изображенных на рисунке постарайтесь найти разные способы прошу помогите

Автор: Гость